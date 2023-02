Lazio, Tare e il rinnovo di Milinkovic: la frase che fa sperare

TORINO - Mercato chiuso, in casa Lazio è tempo di affrontare il rinnovo di Milinkovic . Contratto in scadenza a giugno 2024, il club biancoceleste proverà la carta del rinnovo. Altrimenti in estate sarà addio. A Mediaset, prima del match di Coppa Italia contro la Juve, il ds Igli Tare ha detto la sua sulla questione: "S o come stanno le cose e non c’è nessun tormentone. Si valuterà tutto al momento opportuno. Rinnovo? La cosa buona è che io non leggo mai quello che si dice, non vado avanti con i se e con i ma. So come stanno le cose e vado avanti. Sono fiducioso, molto ”.

La partita con la Juve

"Se ci sentiamo favoriti? Ma penso assolutamente di sì, c’è una Juve che ha bisogno di una grande reazione e questo effetto qua può essere anche un motivo per trovarci più insieme e andare oltre alle loro possibilità in questo momento. Non sarà facile, ma dobbiamo ricordarci che sarà una grande opportunità per noi stasera per un grande obiettivo della stagione. Champions? Questo è un altro obiettivo, qua si parla di Coppa Italia e per arrivare in finale dobbiamo fare una grande prestazione anche perché l’ultima partita in campionato non è andata come volevamo e stasera è una grande occasione per noi di raggiungere un traguardo. Pellegrini? C’era una necessità che l’allenatore aveva espresso nei confronti di questa posizione e siamo riusciti a portare a casa un ragazzo giovane, ma che soprattutto ama questi colori".