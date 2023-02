Lazio, l’ex Muriqi è tornato al gol: quella clausola può farti ricca

ROMA - Un possibile tesoretto nelle casse della Lazio potrebbe portarlo il Pirata Muriqi. Ceduto in estate al Maiorca, i biancocelesti hanno mantenuto il 45% di una futura rivendita. Cosa plausibile visto che Vedat in Spagna è tornato ad esultare. Ieri, all’amico Pepe Reina, ha segnato nel match vinto dal club delle Baleari contro il Villarreal per 4-2. Il kosovaro ha siglato un assist e ha messo la firma sulla quarta rete. Non andava a segno da sette gare, si è sbloccato e tornato di nuovo protagonista. Ventuno presenze totali con 9 gol e 2 assist. Muriqi piace a tanti club e la Lazio attende. Il Maiorca per liberarlo chiede di versare la clausola rescissoria di 38 milioni. Con una cifra così nelle casse biancocelesti entrerebbero 17 milioni di euro. Oro colato in vista del mercato estivo.