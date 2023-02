SPAGNA - Il Maiorca di Muriqi vince 4-2 in casa contro il Villarreal (in dieci per il rosso a Trigueros al 21') e l'ex Lazio entra nel tabellino dei marcatori con il gol del poker finale. Per il centravanti kosovaro, che non segnava da sette gare, è il 9° centro in campionato, il 10° stagionale. Nella 22esima di Liga successo anche per il Real Betis per 2-1 contro il Valladolid. Pari 1-1 invece tra Real Sociedad e Celta Vigo, che chiude in inferiorità numerica.