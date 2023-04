Lazio, per Berardi c'è la carta Cancellieri

Quel che desidera Sarri, ma fino a un certo punto. Provvedere ad esaudire i desideri Champions di Mau non sarà facile per Lotito. Pezzi italiani, prezzi salati. Basti pensare a Domenico Berardi, in vetrina da anni. Sempre sul punto di partire, sempre rimasto dov’è. Un anno fa il Sassuolo chiese 40 milioni alla Fiorentina e non ci saranno da aspettarsi grossi sconti alla riapertura del mercato. E’ vero che Berardi viaggia verso i 29 anni, li compirà l’1 agosto. Ma ha un contratto fino al 2027, è fresco di rinnovo quinquennale. Carnevali è un osso duro, vende al rialzo e mai al ribasso, lo dimostrano i colpi chiusi in uscita negli ultimi anni. Lotito lo sa e se vorrà davvero provare a centrare il colpo Berardi dovrà mettere sul piatto almeno 25 milioni e proporre una contropartita che possa interessare il Sassuolo. A giugno, prima che la Lazio chiudesse col Verona, la società neroverde era vicina a prendere Cancellieri per 6 milioni. L’inserimento dei biancocelesti mise fine alla trattativa. L’avventura laziale dell’attaccante si concluderà a giugno, temporaneamente se si deciderà di cederlo in prestito, definitivamente se si chiuderà un’operazione incrociata. Cancellieri può diventare una pedina in un’eventuale trattativa allacciata col Sassuolo per Berardi, sempre che i neroverdi siano ancora interessati. Sarebbe comunque un’operazione contraddittoria considerando il ringiovanimento avviato dall’arrivo di Sarri in poi e l’investimento (a fondo perduto) su un giocatore che non verrebbe più rivenduto. I piani di mercato saranno più chiari a Champions conquistata, fino ad allora Sarri vuole che ogni sforzo sia rivolto al campo. In cuor suo sa già cosa vorrebbe, chi prenderebbe, come rinforzerebbe la Lazio 2023-24. Ha bisogno di un vice Ciro e di un’ala in più perché Cancellieri è in uscita così come il baby Romero. Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro non possono bastare in una stagione che si annuncerà lunga e difficile, con un alto tasso di competitività. In attacco sono previsti due colpi e dovranno essere di livello.