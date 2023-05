Lazio su Gedson Fernandes: tutte le strategie di mercato

Al momento le incognite sono tante, dalla qualificazione in Champions fino ad arrivare alla possibile cessione di Milinkovic, punti interrogativi che per forza di cose condizioneranno il mercato in entrata della Lazio della prossima stagione. Le voci su potenziali nuovi innesti a centrocampo però sono iniziate da tempo, con le idee Zielinski del Napoli e Loftus-Cheek del Chelsea in prima linea, seguite subito dopo dall'opzione Frattesi del Sassuolo. Se ne aggiungeranno tanti altri, poco ma sicuro. Come Gedson Fernandes del Besiktas, già accostato al club biancoceleste in passato e rilanciato negli ultimi giorni dai media turchi.

Lazio, il momento di Zaccagni: voglia di gol e tabù Udinese Gedson Fernandes, il prezzo Il 24enne portoghese originario di São Tomé (nato peraltro il 9 gennaio, una data cara ai tifosi della Lazio) è un profilo che potrebbe interessare. Duttile e capace di giocare da interno in un centrocampo a due, ma anche da mezzala in una linea a tre. Secondo quanto riportato dai siti web della Turchia, ci sarebbe già stata una manifestazione d'interesse, seppur non concretizzata in un'offerta, come spiegato dal direttore sportivo Ceyhun Kazanc?: «Siamo soddisfatti del rendimento di Gedson Fernandes. Per lui non c'è ancora un'offerta ufficiale. Tuttavia, se ne arrivasse una da 20-25 milioni di euro, allora potremmo prendere in considerazione l'idea di lasciarlo partire». Una cifra di partenza alta, ma coerente con la clausola presente nel suo contratto che prevede di dover girare il 50% dell'incasso al Benfica. I rumors turchi sono certi che la Lazio sia disposta ad arrivare al massimo fino a 20, superiori comunque ai 18 che avrebbe messo invece sul piatto l'Ajax, un altro club interessato al centrocampista.

Il Besiktas può trattare A Gedson Fernandes la destinazione romana (in passato era stato accostato pure alla Roma) ovviamente non dispiacerebbe affatto e anche il Besiktas sarebbe disposto a trattare, magari inserendo dei bonus capaci di far arrivare l'incasso più vicino a quota 25. Difficile però al momento ipotizzare un investimento del genere da parte della società biancoceleste, ancora impegnata e focalizzata al 100% sulla stagione attuale, da concludere al meglio per avere disponibilità economica e prospettive migliori per affrontare la prossima. Solo a quel punto e dopo aver capito cosa ne sarà del futuro di Milinkovic si potrà decidere su chi puntare. Ci saranno tanti nomi tra cui scegliere. Il portoghese sarà nella lista.

