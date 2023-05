Lazio, Tare e il futuro di Milinkovic: una frase lascia pochi dubbi

ROMA - Lazio in Champions League, ora a Formello iniziano i piani per il futuro. Situazione subito da affrontare: Milinkovic-Savic. Il Sergente è in scadenza nel 2024, cosa accadrà in estate? Cessione o possibile rinnovo? Il ds Igli Tare a Sky e Sportitalia ha parlato della questione: “Per il bene di tutti quanti, ci siederemo al tavolo a chiarire questa cosa. Quello che ho detto su di me vale anche per lui, ha un legame molto forte, importante. Il ragazzo ha una stima e affetto nei confronti di società e allenatore veramente grande. Può succedere di tutto, può succedere anche che a fine stagione verrà ceduto in un’altra società”.