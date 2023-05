Lazio, il tesoro dalla Champions: quanti soldi sono destinati al mercato

ROMA - In Europa con un bel bottino. La Lazio pronta a chiudere la stagione al secondo posto e volare in Champions. La partecipazione alla massima competizione europea porterà nelle casse biancocelesti 50 milioni di euro . La cessione di Milinkovic, eventuale perché non ancora sicura, ne porterebbe altri 25-30. Ecco che Lotito in chiave mercato potrebbe andare a spendere circa 80 milioni di euro . I nomi fatti da Sarri (che restano idee al momento), costano nel totale circa 100 milioni. Si vedrà.

Lazio e il mercato, occhio agli errori

Il mercato lo farà Igli Tare? Ancora un mistero. Il ds è in scadenza di contratto, potrebbe andare via. Chi avrà il compito delle trattative non dovrà sbagliare. Negli ultimi anni si sono registrati errori. In esempio si può prendere lo scorso anno. La Lazio nell’estate del 2022 ha speso più di 10 milioni per Maximiano, 7,5 per Marcos Antonio, 6 per Gila. Un investimento che in termini sportivi non ha pagato. Ora zero errori per una squadra da Champions.