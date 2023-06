Lazio, Luis Alberto tentato dal Qatar: tutti i dettagli della trattativa

ROMA - Il Qatar fa sul serio. E la cosa, a Luis Alberto , non rimane indifferente. Sarebbe anormale il contrario, in fondo. L'occasione di prendere 40 milioni (spalmati su 5 anni) è un'offerta troppo ghiotta per passare inosservata a un calciatore che il prossimo settembre spegnerà 31 candeline. Una cifra talmente fuori mercato da fargli riconsiderare anche le precedenti priorità, quelle che negli ultimi anni lo avevano spinto a manifestare con cadenza regolare il suo desiderio di tornare a casa, in Andalusia, con il Siviglia e il Cadice spettatori interessati e pronti eventualmente a riportare a casa il Mago.

Lazio, il patto tra Luis Alberto e Lotito

Dei mal di pancia ricorrenti che negli ultimi mesi sono stati curati grazie all'intervento del "dottor Sarri". La sua è stata una terapia semplice ed efficace, quella di mettere Luis al centro della Lazio, dargli fiducia incondizionata e facendolo diventare un leader. Ecco perché al termine del campionato appena concluso l'allenatore aveva auspicato di poter contare ancora su di lui anche nella prossima stagione, a maggior ragione considerando l'altra posizione incerta di un certo peso a centrocampo, quella di Milinkovic. Lo stesso Luis Alberto aveva dato la sua disponibilità a restare e proseguire la sua avventura in biancoceleste, ricordando però una sorta di patto tra lui e Lotito, verosimilmente legato a un ingaggio da top player nella rosa (3,5 milioni) e alla costruzione di una squadra capace di divertirsi anche in Champions League. Poi, però, è arrivato l'Al-Duhail, una variabile troppo pesante per non alterare i precedenti equilibri.

L'offerta per Luis Alberto: i dettagli

Non è detto che li cambi del tutto, sia chiaro. Anzi, a Formello sono convinti che alla fine il numero 10 resterà. Ma la proposta del club di Abdullah al Thani (membro del cda della Doha Bank) ha messo lo spagnolo davanti a una scelta di vita che per forza di cose pone dei dubbi. Ad alimentarli, anche la stima di Hernan Crespo, l'allenatore dei qatarioti, che lo vorrebbe avere in squadra. Per questo - come riportato in Qatar - il club ha deciso di alzare leggermente la proposta iniziale di 12 milioni e 3 di bonus, avvicinandosi alla richiesta di Lotito. Il presidente della Lazio per il momento continua a fare muro, per privarsi di Luis Alberto vuole 20 milioni, non un euro di meno. Non è nei suoi programmi cederlo. Se proprio deve succedere, allora sarà alle sue condizioni (e in tempi ragionevoli, per poter poi cercare un'alternativa valida, con Zielinski in cima alla lista). È quello che ribadirà ai suoi agenti nell'incontro che si terrà nei prossimi giorni.

Lazio, le altre trattative

Non è invece ancora in programma alcun summit nel breve periodo con il procuratore di Milinkovic. Il serbo, in scadenza a giugno 2024, fa gola a molti club (tutte le big italiane, ma anche Arsenal e Newcastle), che puntano a prenderlo a un prezzo basso vista la sua situazione contrattuale. Lotito intende fare un ultimo tentativo per convincere Sergej a firmare, ma da parte del suo staff non ci sono mai state aperture in tal senso. Prosegue intanto il pressing sul Marsiglia per Milik, ma in Francia assicurano che sia ancora forte la concorrenza della Juventus, che (pur avendo fatto decadere l'opzione per il riscatto) potrebbe provare a riprendere il polacco a cifre più basse. Per quanto riguarda il discorso ali, sempre vivo il sogno Berardi, seguito da Bryan Gil del Tottenham e Jesper Karlsson dell'Az Alkmaar.