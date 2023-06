Lazio, Akpa Akpro sogna di convincere Sarri per restare

ROMA - C i Ha l'intenzione di giocarsi un posto nella rosa biancoceleste 2023-24, è uscito rinvigorito dall'ultima stagione. A centrocampo sono previsti innesti, i dilemmi contrattuali e le indicazioni di Sarri stabiliranno uomini e costi del reparto. Ci sono le questioni Milinkovic e Luis Alberto da risolvere, in più Marcos Antonio e Basic potrebbero salutare in caso di un'offerta recapitata a Formello. I loro nomi figurano in modo evidente nella lista dei calciatori in uscita. crede, eccome se ci crede. L'Empoli lo rivuole, lui però rivuole la Lazio. Akpa Akpro prova a convincere Sarri. Non è facile, anzi, tra le richieste del tecnico c'è la chiara aggiunta di almeno due centrocampisti. L'ivoriano tornerà dal prestito in Toscana e se non verrà piazzato in tempo partirà insieme alla squadra per Auronzo. L'unica valigia che spera di fare, a oggi, è il borsone per il ritiro nel Cadore.A centrocampo sono previsti innesti, i dilemmi contrattuali e le indicazioni di Sarri stabiliranno uomini e costi del reparto. Ci sono le questioni Milinkovic e Luis Alberto da risolvere, in più Marcos Antonio e Basic potrebbero salutare in caso di un'offerta recapitata a Formello. I loro nomi figurano in modo evidente nella lista dei calciatori in uscita.

Lazio, i dati e i numeri della stagione di Akpa Akpro

Ecco perché l'ivoriano, al di là quanto successo nella prima annata di Sarri nella Capitale (13 presenze complessive, un totale di 416 minuti), non ha messo da parte l'ambizione di restare a Roma. Vuole spingere la società e il tecnico a tenerlo per le sue caratteristiche, magari come quarta mezz'ala alle spalle dei titolari (da definire viste le situazioni del Sergente e del Mago) e di Vecino, che non ha risposto alla convocazione della nazionale uruguaiana per un problema muscolare. Akpa Akpro si è ritagliato un ruolo da protagonista a Empoli, è stato uno dei segreti di Dionisi, che l'ha utilizzato pure da esterno destro offensivo nella parte conclusiva del campionato, una volta cambiato modulo (4-2-3-1). Ne ha apprezzato la grinta, il dinamismo e la dedizione tattica. A kpa Akpro ha brillato contro la Lazio nell'ultima giornata disputata al Castellani, è stato il migliore dei toscani, ha colpito per personalità e facilità di corsa. A fine partita s'è preso gli applausi dei tifosi della Lazio che avevano riempito la curva ospiti (e non solo): li ha salutati e ringraziati sotto al settore, è rimasto molto legato alla piazza. Il suo desiderio è ripresentarsi per il raduno del 9 luglio, svolgere le visite mediche e poi strappare il "sì" di Sarri. L'avventura dell'allenatore nella Capitale, ironia della sorte, iniziò proprio a Empoli con Akpa Akpro schierato titolare al posto di Luis Alberto: il Mago entrò in campo all'intervallo quando il risultato era sul 3-1 a favore.

Le mosse della Lazio