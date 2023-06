Sarri, porte scoperte tra Provedel e Maximiano: i nomi dei possibili sostituti

ROMA - La Lazio e i piani di mercato: c’è da affrontare anche la situazione portieri. Ivan Provedel titolare indiscusso, chi è in dubbio è Luis Maximiano . L’investimento fatto nella passata stagione (circa 10 milioni di euro) non ha pagato. Sfortuna all’esordio con quel cartellino rosso, poi il campo lo ha visto pochissimo. Una presenza (la prima durata 5’) in campionato, 3 in Conference e 2 in Coppa Italia. Va decifrato il suo futuro.

Lazio, la situazione portieri: i nomi in lista

Maximiano potrebbe andare via in prestito, ma la Lazio vorrebbe cederlo a titolo definitivo e rientrare dalla spesa fatta. Il portoghese sarebbe entrato nei radar della Fiorentina. Provedel il titolare e come vice si è fatto il nome di Audero della Sampdoria. I blucerchiati però, non fanno sconti. In lista c’è anche Alessio Cragno, finito in panchina al Monza. Il mercato della Lazio avrà delle priorità: rinnovi, situazione Milinkovic, vice Immobile e un esterno. Poi toccherà al portiere. Sarri decisivo.