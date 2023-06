Lazio, Jorginho: “Il mio futuro? Solo voci, ecco cosa farò”

ROMA - Jorginho-Lazio un affare mai decollato. Le voci di mercato subito spente dal diretto interessato. Sarri chiede un nuovo regista, radar puntato su Torreira. L’italo-brasiliano vuole rimanere all’Arsenal. All’Evening Standard, parla del suo futuro: “Sono rimasto sorpreso, ma davvero felice di come sono stato accolto all'Arsenal. Qui sto davvero bene e sono felice di rimanere. Mercato? Sono solo voci, non so chi ci fosse dietro. Non c'è niente, sono felice dove sono. Spero che il prossimo anno potremo fare ancora meglio. Tutti sono molto eccitati per la Champions League. Non vediamo l'ora di giocare con la palla con le stelle. Sarà sicuramente una stagione entusiasmante”. Jorginho pronto a rimanere a Londra dove è arrivato a fine mercato di gennaio dal Chelsea per 11 milioni più 2 di bonus. Un ritorno sotto la guida di Sarri non si farà.