Lazio, Marcos Antonio 'frena' Marcos Leonardo: "Ha detto no al Santos"

ROMA - Tra la Lazio e Marcos Leonardo c'è di mezzo un altro brasiliano, che nelle ultime ore avrebbe potuto trasformarsi nella 'chiave' in grado di sbloccare l'arrivo del centravanti alla corte di Maurizio Sarri ( Amdouni è l’alternativa nella lista dei biancocelesti per l'attacco).

Lazio, il sondaggio del Santos per Marcos Antonio

Secondo quanto rivelato proprio in Brasile da 'Uol' infatti, "il Santos ha pensato di inserire nella trattativa Marcos Antonio e la Lazio non ha escluso questa possibilità, ma il 23enne centrocampista vuole restare in biancoceleste o giocare in un'altra squadra europea". I colloqui tra i due club per il 20enne centravanti Marcos Leonardo intanto proseguono, ma stando sempre a 'Uol' "non ci sono stati progressi nelle ultime ore".