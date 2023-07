Clamoroso: Milinkovic dice sì all'Arabia, la Lazio anche. Ora si preparano i contratti!

Sergej Milinkovic in Arabia: ci siamo. In questo momento gli avvocati del giocatore stanno studiando i contratti da 20 milioni di euro a stagione mentre la Lazio sta definendo le modalità di pagamento dei 40 milioni dell'offerta. Come sempre in questi casi, chi paga vorrebbe dilazionare il pagamento, chi riceve vorrebbe invece tempi più rapidi: si sta trattando, ma se tutto continuerà a filare liscio nelle prossime ore Milinkovic- Savic si trasferirà in Arabia.