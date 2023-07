Lazio, Milinkovic saluta: fissate le visite mediche con l'Al-Hilal

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic pronto a salutare la Lazio. L'affare con l'Al-Hilal è in chiusura. Fissate le visite mediche: tra la giornata di domani, mercoledì 12 luglio, e dopodomani, giovedì 13, il Sergente si sottoporrà ai controlli medici in Europa. Affare super per lui e la Lazio: più di 20 milioni a stagione al giocatore, circa 40 nelle casse biancocelesti. Ormai è tutto fatto, dopo otto anni la storia di Milinkovic con la Lazio si sta per chiudere. Il centrocampista è stato voluto fortemente dall’allenatore dell’Al-Hilal, Jorge Jesus. Si unirà a Koulibaly e Ruben Neves, anche loro strapagati.