L'indizio social di Torreira che scatena i tifosi della Lazio

Si scalda il mercato della Lazio . Dopo aver chiuso per il vice-Immobile, con Castellanos che arriverà in ritiro nei prossimi giorni , ora rimangono da sistemare gli altri ruoli. Le priorità sono il regista e la mezz’ala e sul primo ruolo uno dei nomi più caldi è sicuramente quello di Lucas Torreira . Proseguono gli intensi contatti tra il club biancoceleste e il Galatasaray , mentre intanto lo stesso giocatore ha condiviso un importante indizio di mercato .

Torreira, l'indizio di mercato sui social

Mentre la Lazio lavora con l'agente del giocatore, Pablo Bentancur, e con il club turco che non vuole svendere uno dei suoi migliori giocatori, Torreira ha pubblicato una foto su Instagram che ha subito catturato l'attenzione. Si vede infatti l'uruguaiano in aeroporto e come descrizione solo tre emoticon, che indicano senza dubbio uno suo viaggio in Italia. Possibile si tratti di una semplice vacanza, ma visto il forte interesse della Lazio e di Sarri è difficile non pensare ad un clamoroso indizio di mercato, anche i tifosi biancocelesti ne sono convinti e una volta notato il messaggio sono andati in delirio sui social...