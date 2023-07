Lazio, come esterno d’attacco piace anche Isaksen

Un ’altra candidatura: Gustav Isaksen, esterno danese di 22 anni, sarebbe entrato nel mirino della Lazio . Sarri e il popolo biancoceleste se lo ricordano bene: nel girone di Europa League, l’ala destra del Midtjylland , fece impazzire Hysaj e Marusic segnando due gol tra andata e ritorno. Veloce e imprendibile, gran piede sinistro, come reclama Mau, deciso ad aggiungere un mancino alla batteria degli esterni per aumentare rotazioni e imprevedibilità: cerca un’ala che sappia accentrarsi e puntare la porta partendo dalla fascia destra in alternativa a Felipe. Zaccagni e Pedro, sul versante opposto, si divideranno lo spazio, considerando Castellanos un vero nove come cambio di Immobile. Isaksen nelle scorse settimane era stato accostato al Milan . Ha una valutazione di 8-10 milioni , è giovane e futuribile. Si tratta di un profilo adeguato alle esigenze della Lazio, soprattutto se non dovesse essere sacrificato Ciro. Sarri chiede nomi sicuri, giocatori pronti. Lotito punta a ringiovanire e abbassare l’età media della rosa , acquistando giocatori rivendibili in futuro. Zielinski e Berardi, quasi trentenni, sarebbero le uniche eccezioni in un mercato che deve coniugare Champions e futuro.

Da Gil a Karlsson: i nomi

La candidatura di Matteo Politano, per questo motivo e anche perché Garcia intende trattenerlo al Napoli, ha perso forza e consistenza. Era uno dei nomi presi in esame a Villa San Sebastiano, dove hanno fissato la priorità temporale nei rinforzi per il centrocampo. L’esterno d’attacco, preso Castellanos, potrà essere scelto con calma, anche tra un mese, quando il campionato di Serie A sarà in partenza. Diversi nomi in agenda. Riccardo Orsolini tenuto nel ventaglio delle soluzioni, ma non occupa il primo posto. E poi c’è la valutazione elevata fissata dal Bologna per un giocatore in scadenza 2024. Piaceva moltissimo lo spagnolo Bryan Gil, nell’ultima stagione di nuovo in prestito al Siviglia e di proprietà del Tottenham, ma costa una tombola: 25 milioni di euro, sarebbe raggiungbile solo in prestito. Sondaggio per Karlsson, 25 anni, esterno dell’Az Alkmaar, guarda caso un altro giocatore affrontato in Europa e apprezzato da Sarri durante l’ultima stagione. Lo svedese ha uno svantaggio: è un destro e gioca preferibilmente a sinistra. Da qui alla fine del mercato può succedere di tutto, anche che Lotito tenti un assalto a Berardi (sinora zero contatti con il Sassuolo) se i prezzi scenderanno.

Sarri attende il terzino

La Lazio ha preso tempo anche per il terzino sinistro. Luca Pellegrini, già allenato da Sarri per quattro mesi a Formello, resta un’opzione nella misura in cui la Juve apra alla formula del prestito secco. Milos Kerkez, per cui era stata presentata un’offerta all’Az Alkmaar, stanco di aspettare sta chiudendo l’accordo con il Bournemouth: 17 milioni per il cartellino agli olandesi, i suoi agenti danno per sfumata l’ipotesi Lazio (plurime conferme: è stato trattato). Josh Doig, scozzese del Verona, è un nome preso in esame sfruttando l’alleanza tra Setti e Lotito. Niccolò Corrado, nel caso in cui la Ternana accettasse l’offerta della Lazio (2 milioni), verrebbe girato in prestito. Una decina di giorni fa si era proposto Danilo D’Ambrosio, svincolato dall’Inter.