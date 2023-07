Lazio, chi è Sow: uomo record in Bundesliga, faceva il tennista

Lazio, alla scoperta di Sow: i numeri

Nato a Zurigo da madre svizzera e papà senegalese, Djibril inizia a giocare a tennis. Poi scopre il calcio. Le giovanili nello Zurigo, il passaggio al Borussia M’gladbach, il ritorno in Svizzera con lo Young Boys. Qui diventa grande, arriva la chiamata dell’Eintracht Francoforte nel 2019. Sono 121 presenze in Bundesliga (con 7 gol e 8 assist) e 55 in Super League, massima serie svizzera (con 4 gol e 10 assist). E poi 14 presenze in Champions League, una in Supercoppa Europa e 25 in Europa League (vinta nel 2022), oltre alla partecipazione ai Mondiali del 2022 in Qatar con la Svizzera. Nell’ultima stagione giocata a Francoforte: 47 presenze totali e 4 gol. Praticamente sempre in campo tranne per due partite saltate: una per squalifica, una in panchina perché non al meglio.

Sow: l’uomo ovunque

C’è una statistica che sorprende guardando i dati dell’ultima Bundesliga. Il centrocampista è una vera forza della natura per corsa e qualità. Secondo giocatore più utilizzato all’Eintracht dopo il portiere Trapp (dunque primo tra i calciatori di movimento). In campo corre praticamente ovunque. I tifosi della Lazio già scherzano sui social postando la heat map di una partita di Bundesliga: “Il mondo è ricoperto al 70% di acqua, il restante 30% da Sow”. Il calciatore in una recente intervista si è descritto così: “Sono uno che dà assolutamente tutto in campo. Sono dinamico e percorro molto terreno per aiutare la squadra”. A Sarri e alla Lazio farà di certo comodo.