Colpo Lazio, è in arrivo Sow: tutte le cifre dell'affare

AURONZO DI CADORE - N Mohameth Djibril Ibrahima Sow può essere utilizzato in più ruoli. A sorpresa arriverà lui, 26 anni, è svizzero con origini senegalesi. Lotito s'è lanciato su Sow dopo aver fallito un doppio assalto: a Kamada e a Ricci. Per il primo pesavano ingaggio (richiesta tra 4 e 5 milioni) più le commissioni (si muove a scadenza). Sow è vicino, costerà 15 milioni alla Lazio, è in scadenza nel 2024. Ha segnato 4 gol in 32 partite, è lo score dell'ultima Bundesliga. Arriva più da mezzala che da regista, nelle prossime ore sarà più facile capire come è inquadrato. Se più da nuovo Milinkovic o da play. E soprattutto se la Lazio darà la caccia ad un'altra mezzala o ad un regista. Gli obiettivi cambiano giorno dopo giorno. Sow è un centrocampista "fisico", è alto 1,84. Arriverà con status comunitario essendo svizzero. La Lazio, contemporaneamente all'assalto lanciato per Sow, si è fiondata su Hudson-Odoi, attaccante inglese del Chelsea, è extracomunitario. Se si chiuderà per quest'ultimo, occuperà l'unico slot disponibile. E' cambiato tutto nel giro di 24 ore. La Lazio sembrava vicina a Kadama, ieri c'era in programma l'incontro con i suoi agenti. E' andato male. Per Ricci l'ultimo assalto è fallito lunedì sera, dopo l'incontro Lotito-Cairo. Il presidente della Lazio aveva confermato l'offerta di 15 milioni più bonus. La richiesta era 25. Sow è un jolly, fa la mezzala e il regista, anche il trequartista nella Svizzera (nel 4-2-3-1). Suo ex compagno a centrocampo. Hanno giocato insieme nel 3-4-2-1 dell'Eintracht Francoforte prima che il giapponese si svincolasse. Erano i due centrali.



