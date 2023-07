Lazio, proposto Fred: Sarri non è convinto. Rebus in attacco

ROMA - Frederico Rodrigues de Paula Santos conosciuto come Fred. Il regista del Manchester United è stato proposto alla Lazio e il suo nome è stato al vaglio nella mattinata di ieri. Sarri non impazzisce neppure per lui. E’ un play alto 1,69, due centimetri in più di Marcos Antonio. Ha un curriculum internazionale, ma il tecnico della Lazio resta ancorato ai suoi obiettivi: Ricci o Torreira per il ruolo di play. Per il primo è fallito l’assalto, per il secondo non s’è andati avanti. Lotito ha svelato di avere un colpo in canna riferendosi al ruolo di Milinkovic, per qualche ora s’era pensato che fosse Fred (seppure come regista) il Mister X cui pensava il presidente. Il nome resta sul tavolo di Lotito, senza l’avallo del tecnico non si tenterà l’assalto. Fred è in scadenza nel 2024, è sul mercato. Ha giocato poco nell’ultima Premier, 12 presenze da titolare. Nel 2018 era costato 60 milioni al Manchester, lo allenava Mourinho. Oggi ha un prezzo decisamente diverso, tra 10 e 15 milioni. E’ brasiliano, occuperebbe l’unico slot disponibile. C’è anche il Galatasaray sulle sue tracce.

L’attacco E’ il mercato più strano e imprevedibile degli ultimi anni. Obiettivi scartati o falliti, idee che spuntano e spariscono. Sta succedendo in ogni ruolo, anche in attacco. Sembrava pronto l’assalto finale a Hudson-Odoi del Chelsea, è finito anche lui nella lista degli esclusi per via dei dubbi legati alle sue condizioni fisiche e al rendimento degli ultimi anni. Sarri ne aveva fatto il nome, i dubbi sono più del club, li ha evidenziati all’allenatore. Fuori Hudson-Odoi, in corsa può tornare Karlsson dell’AZ Alkmaar. E’ valutato circa 20 milioni. Sarri a inizio luglio aveva indicato il nome di Politano del Napoli, era una delle alternative principali a Berardi. Lotito aveva detto no preferendo l’arrivo di giocatori più giovani, under 25. Ci sono nuove voci su di lui. Politano compirà 30 anni il 3 agosto, è romano, spingeva per tornare a Roma. Era un’operazione da 16-17 milioni, la metà del prezzo di Berardi. Politano è in scadenza nel 2025, è gestito da Giuffredi, lo stesso manager di Zaccagni. E’ stato in ritiro domenica scorsa, ha parlato con Lotito. Giuffredi gestisce anche Mario Rui, esterno del Napoli in scadenza nel 2025, tratta il rinnovo di un anno con gli azzurri. Ha 32 anni, la Lazio lo tiene in corsa per la fascia sinistra. Ma dovrebbe convincere De Laurentiis a venderlo e al giocatore andrebbe offerto un contratto di tre anni. Non sarebbe un investimento per il futuro né un acquisto rivendibile. Altri nomi disponibili sono Valeri della Cremonese e Doig del Verona.

Pellegrini Le voci su un ritorno di fiamma per Luca Pellegrini non sono confermate. I contatti con il team Raiola si sono interrotti. Pellegrini, a malincuore, sta valutando altre soluzioni. Lo vuole il Nizza e il Milan cerca un terzino in più. La Juve aveva aperto al prestito ed era disposta a riconoscere gran parte dell’ingaggio da 3 milioni. Sarebbe arrivato in prestito con riscatto obbligatorio, fissando una cifra diversa rispetto a quella pattuita a gennaio, si poteva ragionare sugli 8 milioni. Da Formello non ci sono state più aperture e non ci saranno.

