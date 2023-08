Lazio, l'Almeria prova a chiudere per Maximiano: i dettagli della trattativa

ROMA - L’Almeria insiste per avere Maximiano. Lotito chiede 10 milioni, punta a venderlo o a strappare un prestito con obbligo di riscatto. Se non riceverà offerte di questo valore non lo cederà. Lo ha detto anche a Sarri, a caccia di un secondo portiere. Il portoghese ha richieste in Spagna e ieri, di lui, ha parlato il direttore generale dell’Almeria, Mohamed El-Assy: «Livakovic è un’opzione reale per l'Almeria, insieme a Maximiano e Conan Ledesma. Ma con gli ultimi due ci sono maggiori possibilità di raggiungere un accordo. Le trattative sono ancora aperte. Prima della partita contro il Rayo Vallecano arriveranno almeno tre o quattro nuovi acquisti». L’Almeria affronterà il Rayo Vallecano venerdì prossimo, si vedrà se stringerà per Maximiano, se farà parte di questi colpi annunciati. Il ritorno in Spagna è l’ipotesi principale, a gennaio invece aveva ricevuto un’offerta dal Nottingham Forest. La partenza del portoghese spingerebbe Lotito a trattare Audero con la Sampdoria. Sul portiere c’è sempre l’Inter. Sarri e il suo staff avevano valutato anche Falcone della Samp, tornato a Lecce a fine luglio.