Assalto Lazio a Rovella. Wieffer sale in pole

Mats Wieffer , olandese del Feyenoord , è il nome nuovo per la Lazio , a caccia di un mediano con caratteristiche diverse da Ricci, Torreira e Jorginho, che hanno occupato per l’intera estate le cronache del mercato biancoceleste. Lotito e Sarri, preso Kamada al posto di Milinkovic, hanno allargato la ricerca ad un centrocampista più difensivo e strutturato da abbinare a Cataldi e in grado di completare la linea mediana proteggendo Luis Alberto. Ieri sera a Formello è stata avviata la trattativa per l’olandese , osservato e affrontato da Sarri nel girone di Europa League. Wieffer compirà 24 anni a novembre, è alto un metro e 88 e si trova in fase di piena maturazione: 3 presenze con l’Olanda , qualità e sostanza, equilibrio tattico, un giocatore universale e assoluto protagonista nella stagione che ha portato il Feyenoord al titolo in Eredivisie. Anche il Newcastle, prima di fiondarsi su Tonali, lo stava tenendo sotto osservazione: dovrebbe avere una valutazione di circa 10 milioni . E’ cresciuto nel Twente e sino all’estate scorsa si era messo in evidenza con l’Excelsior Rotterdam.

Rovella il pallino di Sarri

La Lazio ha concentrato le proprie attenzioni su Wieffer negli ultimi quindici giorni dopo aver mollato Ricci, considerando le richieste elevate di Cairo, e selezionato diversi nomi, compreso Matteo Guendouzi, mediano francese dell’Olympique Marsiglia, assai apprezzato a Formello. Sondare o prendere informazioni non significa aprire trattative o lanciare offerte, come sta succedendo nel caso dell’olandese. Non è l’unico candidato, perché l’imminente chiusura dell’affare Pellegrini ha riavviato i contatti con Giuntoli. Meglio non sbilanciarsi. Oggi sono previsti colloqui e contatti tra la Lazio e la Juve. Sarri tornerà a bomba. E’ fissato con Nicolò Rovella, 21 anni, appena rientrato dal prestito al Monza e attualmente fermo per infortunio. Galliani insiste per riportarlo in Brianza. Allegri non vorrebbe cederlo, ma rispetto a un mese fa (quando se n’era già cominciato a parlare) il club bianconero ha concesso un’apertura. Non ha un fisicaccio, ma corre forte, morde, ha contrasto.

Lazio, piace Zakaria: la situazione

La Lazio si informerà anche in relazione allo svizzero, 26 anni, un colosso da un metro e 90, rientrato dal prestito al Chelsea. Denis Zakaria in realtà sarebbe vicinissimo al Monaco (dove lo attende Adi Hutter) e il suo cartellino viene valutato circa 22-23 milioni. Nel 2017, ai tempi in cui giocava con lo Young Boys, il ds Tare lo aveva corteggiato a lungo prima di dirottare su Lucas Leiva, prendibile a costi più contenuti. Capiremo oggi se l’inserimento di cui parlano a Formello riguarda l’ex Borussia Moenchengladbach piuttosto che Casadei, gioiello ex Inter di proprietà Chelsea, quasi preso dal Leicester. L’azzurrino gioca in un altro ruolo, è una mezzala alla Milinkovic, servirebbero le cessioni di Basic e Akpa Akpro per poterlo ipotizzare. Oggi la priorità della Lazio riguarda il centrale davanti alla difesa.