Lazio, i conti del mercato: come Lotito ha speso 50 milioni

ROMA - No, il mercato della Lazio non è ancora finito. Un’operazione a centrocampo (qualora si riuscissero a piazzare Marcos Antonio e Basic) e un nuovo portiere. Ma a pochi giorni dall’inizio ufficiale della stagione si può fare già un bilancio. Tutto o quasi è iniziato con la cessione di Milinkovic-Savic all’Al-Hilal . Gli arabi hanno portato nelle casse biancocelesti 40 milioni. A cui vanno sommati gli 8,5 di Maximiano (titolo temporaneo con obbligo di riscatto all’Almeria), 1 milione di Cancellieri (prestito oneroso all’Empoli), 3,5 di Acerbi dall’Inter e i 2,5 di Escalante dal Cadice. Il totale fa circa 55,5 milioni.

Gli acquisti della Lazio e i soldi spesi da Lotito

Il primo ad arrivare alla corte di Sarri è stato Castellanos per 15 milioni di euro (più eventuali 4 di bonus). Per Isaksen la Lazio ha sborsato 12 milioni (con altri 4 di bonus). Il doppio affare Rovella-Pellegini in totale costerà 21 milioni (prestito biennale con obbligo di riscatto). Ecco che Lotito ha speso già 48 milioni di euro, che potrebbero salire a 56 se si dovessero attivare tutti i bonus. In poche parole: quello incassato subito investito. Sarri accontentato, adesso il tecnico aspetta solo un portiere (vice Provedel) ed eventualmente un altro centrocampista con le cessioni di Marcos Antonio e Basic. Squadra rinforzata, la stagione può iniziare.