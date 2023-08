Lazio, c’è attesa per Guendouzi: il motivo del ritardo

ROMA - Tifosi della Lazio in attesa per l’arrivo di Matteo Guendouzi . L’affare con il Marsiglia è chiuso, lo sbarco del francese è previsto nel giro di 48 ore. Stasera, al massimo domani. Poi visite mediche e la firma del contratto da cinque anni a 2,5 milioni più bonus. Dopo l’accelerata vista nel fine settimana si pensava ad un arrivo già lunedì sera. É servito un po’ più di tempo.

Lazio, Guendouzi in arrivo: limati gli ultimi dettagli

Il leggero ritardo dello sbarco del francese a Roma è dovuto a vecchie pendenze tra gli agenti e il Marsiglia: risolte le questione, ecco il via libera. L’affare chiuso per 18 milioni: 13 parte fissa più 5 di bonus. La Lazio riconoscerà anche il 10% di una futura rivendita al club francese. Investimento importante da parte di Lotito, deciso a regalare a Sarri un centrocampista con caratteristiche diverse dai profili già in rosa. Guendouzi potrà fare la mezzala o giocare davanti alla difesa. Corsa, grinta e classe a disposizione della Lazio.