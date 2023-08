Lazio, Guendouzi arriva oggi: attesa dei tifosi

ROMA - La Lazio accoglie Matteo Guendouzi. Oggi lo sbarco a Roma, affare definito nelle ultime ore. Tutti i dettagli finali sono stati stilati. Lotito, in prima persona, ha trovato un punto d’incontro con gli agenti del francese. Affare con l’OM chiuso da giorni: 18 milioni di euro suddivisi tra 13 di base fissa e altri 5 di bonus, con l'inserimento di una clausola del 10% in favore dei francesi su un'eventuale cessione futura.

L’attesa dei tifosi per Guendouzi

I laziali pronti ad accogliere Matteo: grinta e tecnica da vendere. Un rinforzo vero per il centrocampista di Maurizio Sarri. Sui social biancocelesti da giorni non si parla d’altro. Dopo l’allenamento mattutino con il Marsiglia, il giocatore arriva a Roma. Visite mediche che dovrebbero andare in programma nella giornata di domani. Poi la firma sul contratto e l’inizio della sua nuova avventura alla Lazio.