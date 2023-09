Lazio, spunta il retroscena di mercato su Isaksen: c'entrano Juve e Milan

ROMA - L' Gustav Isaksen è tra gli acquisti ancora da scatenare. E’ sempre entrato in corsa, ha giocato 36 minuti a Lecce, 23 contro il Genoa, il recupero di Napoli. Sarri l’ha visto sciogliersi come neve al sole di Roma nei giorni del suo arrivo, quando la squadra s’allenava sotto la canicola. «Era abituato a temperature più miti, ha sofferto il clima», aveva confessato Mau dopo il Genoa. Isaksen, l’ala di ghiaccio, adesso vuole infiammare la fascia destra. «Mi piace vincere», erano state le sue prime parole. «Voglio vincere il campionato e fare bene in Champions», aveva aggiunto suscitando meraviglia e sconcerto. Sarri può lavorare anche con lui durante la pausa e con l’esordio Champions all’orizzonte, il danese può stare tranquillo: ci sarà posto. Non solo gli impegni multipli, anche le condizioni di un Pedro sofferente giocano a favore di Isaksen. Felipe Anderson e Zaccagni non possono finire stremati, l’acquisto del danese è stato voluto per aggiungere un’ala effettiva. Sarri non aveva considerato Cancellieri l’anno scorso, ha promosso l’arrivo di Isaksen ricordando l’exploit in Europa League, dannoso per i biancocelesti nel match contro il Midtjylland. uno contro uno, i dribbling pedalando, sprintando.. E’ sempre entrato in corsa, ha giocato 36 minuti a Lecce, 23 contro il Genoa, il recupero di Napoli. Sarri l’ha visto sciogliersi come neve al sole di Roma nei giorni del suo arrivo, quando la squadra s’allenava sotto la canicola. «Era abituato a temperature più miti, ha sofferto il clima», aveva confessato Mau dopo il Genoa. Isaksen, l’ala di ghiaccio, adesso vuole infiammare la fascia destra. «Mi piace vincere», erano state le sue prime parole. «Voglio vincere il campionato e fare bene in Champions», aveva aggiunto suscitando meraviglia e sconcerto. Sarri può lavorare anche con lui durante la pausa e con l’esordio Champions all’orizzonte, il danese può stare tranquillo: ci sarà posto. Non solo gli impegni multipli, anche le condizioni di un Pedro sofferente giocano a favore di Isaksen.Sarri non aveva considerato Cancellieri l’anno scorso, ha promosso l’arrivo di Isaksen ricordando l’exploit in Europa League, dannoso per i biancocelesti nel match contro il Midtjylland.

L'ambientamento di Isaksen e il retroscena di mercato