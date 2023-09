Lazio, patto con Valeri per prenderlo nel 2024: i dettagli dell'accordo

Non succede sempre. Anzi, a dir la verità capita molto di rado che si realizzino certe storie. Ci sono alcuni casi, però, in cui quello che desideri fortemente, alla fine avviene davvero. È quello che spera con tutto sé stesso Emanuele Valeri , che incrocia le dita in attesa di un'eventuale proposta da parte della Lazio , al momento ancora in fase di riflessione. C'è chi la chiama "Legge dell'Attrazione", chi solo casualità o fortuna. Sta di fatto che il 24enne terzino sinistro della Cremonese potrebbe presto raccontare cosa significhi dal suo personale punto di vista. Indossare la maglia biancoceleste è da sempre il suo desiderio più grande . È stato vicino una volta, poi una seconda. Finora non è riuscito a coronare il suo sogno. Chissà, magari quello giusto sarà il terzo tentativo, tra meno di dodici mesi.

La lazialità di Valeri

È la squadra del suo cuore, quella che continua a tifare ancora oggi. Sì, perché pur essendo diventato un calciatore professionista, quando possibile continua ad andare allo Stadio Olimpico (derby compresi) per ammirarla da spettatore. Una fede calcistica che si è letteralmente tatuato sul corpo, con più disegni a ricordare il suo legame con il club di Roma, su tutti quello con la scritta “Di padre in figlio” e un bambino che insieme al papà entra allo stadio. Un amore che, concretizzando l'affare, potrebbe trasformarsi in qualcosa di ancora più profondo. Il 30 giugno 2024 scadrà il suo contratto con la Cremonese, dal prossimo gennaio avrà l'opportunità di accordarsi con chiunque voglia per trasferirsi poi a parametro zero al termine della stagione. Inutile sottolineare come la Lazio abbia un canale privilegiato, sia in virtù della sua preferenza, sia perché i contatti tra la società e i suoi agenti vanno avanti da tempo e si sono intensificati nell'ultima sessione di mercato.

Valeri alla Lazio? I possibili scenari

Le valutazioni di Lotito e Fabiani sono in corso e verranno portate avanti nel prossimo periodo, anche osservando quelle che saranno le prestazioni degli esterni di difesa già in organico (Marusic, Hysaj, Lazzari e l'ultimo arrivato Pellegrini). Ci sarebbe già un'intesa di massima per mettere tutto nero su bianco a partire dall'estate 2024: sarebbe la chiusura perfetta del cerchio, con un altro terzino sinistro laziale (dopo Pellegrini, appunto) a vestire la maglia della squadra per cui tifa sin da bambino. Secondo alcuni rumors non andrebbe esclusa nemmeno l'ipotesi di un'operazione anticipata già nel mercato di gennaio. A Cremona, preso atto che Valeri non rinnoverà il suo contratto, si sono tutelati acquistando un altro laterale difensivo mancino, il ventenne Yuri Rocchetti dalla Triestina. Ecco perché potrebbero scegliere di cedere il classe 1998, così da cercare almeno di ottenere un minimo indennizzo, al posto di perderlo a zero qualche mese più tardi.

La Lazio ai laziali: Valeri sarebbe il quarto

Sono discorsi che a Formello saranno considerati più avanti, anche in base alle esigenze della rosa e a come sarà messa la squadra di Sarri - che apprezza il giocatore - in quel periodo nelle varie competizioni in cui sarà impegnata. In un modo o nell'altro, comunque, la trattativa romantica è in piedi e ha buone possibilità di arrivare a dama, ripercorrendo quanto già accaduto non solo con Pellegrini, ma ovviamente pure con Romagnoli l'estate scorsa. Senza considerare Cataldi, cresciuto nel vivaio di casa: il regista ha una storia diversa rispetto ai due difensori, ma i tifosi laziali nel gruppo attuale sono già tre. Presto potrebbero diventare quattro. Perché dopo due tentativi a vuoto, il terzo potrebbe essere finalmente quello giusto per chiudere il cerchio. Valeri punta a godersi la Lazio in campo, non solo dagli spalti.