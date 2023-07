Valeri, tatuaggio da brividi dedicato alla Lazio

ROMA - "Di padre in figlio". Una frase iconica del mondo Lazio che Emanuele Valeri, terzino della Cremonese da sempre tifoso biancoceleste , ha voluto imprimere sulla proprio pelle in un tatuaggio dedicato alla sua squadra del cuore .

"Di padre in figlio": il tatuaggio di Valeri dedicato alla Lazio

Un'opera in cui si vede un uomo camminare verso lo stadio Olimpico di Roma tenendo per la mano un bambino che indossa una maglia e un cappello della Lazio. Un'immagine suggestiva scelta dal 24enne Valeri, che ha ancora un anno di contratto con i grigiorossi retrocessi in B e sogna un giorno di poter vestire la maglia biancoceleste.