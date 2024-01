Lazio, avanti con Kamada ma senza sorrisi

ROMA - Guarda il Giappone in tv, la Lazio dalla panchina. Punti di vista differenti, ma fondamentalmente confusi nello stesso unico mistero: Daichi Kamada è sparito dai radar. E pensare che in estate, da parametro zero, aveva scelto la squadra biancoceleste perché voleva vivere da protagonista questa prima parte di stagione, per poi giocarsi la Coppa d’Asia con la sua selezione in questo periodo, tornare potenzialmente da vincitore e, a giugno, valutare il proprio futuro nuovamente, magari analizzando una lunga serie di proposte, compresa ovviamente quella di restare in biancoceleste da punto cardine del progetto.