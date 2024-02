Lazio, nemmeno un acquisto: è l'unica squadra di Serie A

Cala il sipario sulla sessione di calciomercato invernale . Per la Lazio arriva al termine di una giornata complicata, dove ha visto sfumare l'esterno Kent proprio sul gong. Il 27enne inglese sembrava a un passo dai biancocelesti , pronto a diventare il nuovo rinforzo per Sarri , ma alla fine la trattativa è saltata e Kent è rimasto al Fenerbahce.

Lazio, nemmeno un acquisto: è l'unica in Serie A!

L'affare saltato per Kent conferisce un "record" poco invidiabile alla Lazio, che diventa così l'unica squadra della Serie A a chiudere il mercato senza nemmeno un acquisto. I biancocelesti sono gli unici nel campionato italiano, con Cagliari e Inter che hanno chiuso almeno un acquisto. Sarri, dunque, sarà l'unico tecnico a proseguire la stagione senza nessun rinforzo. Un problema per la Lazio, ora anche in ansia per le condizioni di alcuni suoi calciatori.