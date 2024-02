Calciomercato, ultimo giorno in diretta: segui tutte le trattative e gli affari LIVE

È l'ultimo giorno del mercato di riparazione, caccia ai rinforzi per affrontare il rush finale in Serie A e nei top 5 campionati europei. Leggi gli aggiornamenti in tempo reale e le novità del giorno su acquisti e cessioni delle squadre italiane ed estere.

11:33

Il Padova ingaggia Valente

Colpo del Padova che si assicura le prestazioni di Valente dal Palermo. Per l'esterno offensivo un contratto con scadenza 2026

11:25

Sensi verso il Leicester

Stefano Sensi è vicino a lasciare l'Inter. Il club nerazzurro ha raggiunto l'intesa con il Leicester sulla base di un trasferimento a titolo definitivo

11:23

Bologna, arriva Dimitrisin

Il Bologna ha chiuso per l'arrivo di Dimitris dall'Academia de fotbal Radu Rebeja. Il calciatore arriva a titolo definitivo

11:17

Roma, ufficiale Belotti alla Fiorentina

La Roma ha annunciato il trasferimento in prestito di Belotti alla Fiorentina, attraverso un comunicato stampa. Leggi tutto

11:01

Bayern Monaco, arriva Zaragoza

Il Bayern Monaco ha anticipato l'arrivo di Zaragoza dal Granada. Il club bavarese, che aveva trovato un accordo con gli spagnoli per il passaggio di Zaragoza a giugno, ha chiesto di formalizzare in questa sessione di mercato l'operazione. Il Bayern verserà quattro milioni di euro in più, rispetto ai 15 pattuiti, per ottenere sin da subito il cartellino del calciatore

10:51

Manchester United, ceduto Pellistri

Il Manchester United ha definito la cessione, in prestito, di Pellistri al Granada

10:49

Roma, Baldanzi può restare fuori dall'Europa League

C'è un rischio per la Roma con Baldanzi per potrebbe restare fuori dall'Europa League. Leggi qui il motivo

10:34

Dahoud lascia De Zerbi: va in Bundesliga

Termina l'avventura di Dahoud con il Brighton. Il centrocampista si trasferisce in Bundesliga, dove vestirà la maglia dello Stoccarda

10:26

Genoa, arriva Vitinha dal Marsiglia

Vitor Manuel Carvalho Oliveira, detto Vitinha, è un nuovo giocatore del Genoa. Lo ha ufficializzato il club ligure. L'attaccante portoghese, nato a Cabeceiras de Basto il 15/03/2000, arriva dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con opzione di riscatto. Nella sua carriera ha vestito la maglia dello Sporting Braga collezionando 67 presenze e 28 gol. Vanta anche 13 presenze e 4 reti con la maglia della Nazionale U21 e U18 del Portogallo

10:25

Soppy va allo Schalke 04

Dopo l'annuncio del Torino relativo all'interruzione del prestito con l'Atalanta di Soppy, il club nerazzurro ha formalizzato la cessione del calciatore allo Schalke 04. Anche in questo caso, il trasferimento si basa sul prestito

10:23

Pellegrino verso la Salernitana

Dopo il via libera della FIFA, Pellegrino potrà vestire la maglia della Salernitana. Il trasferimento era stato bloccato perché il calciatore ha vestito in stagione già le maglie di Milan e Plantese. "Vado alla Salernitana per fare bene e per giocare", queste le dichiarazioni del difensore raccolte da Sky Sport

10:16

Il Milan cerca un centrale di difesa

Il Milan proverà a chiudere il mercato con l'arrivo di un centrale difensivo. Sul tavolo i nomi di Chalobah e Nianzou. Leggi tutto

10:10

Ufficiale, il Mainz annuncia Ngankam

Nuovo arrivo per il Mainz che ha annunciato l'arrivo di Jessic Ngankam. L'attaccante lascia il Bayer Leverkusen con la formula del prestito fino al termine della stagione

10:06

Fiorentina, ultimo assalto a Gudmundsson

La Fiorentina prova l'assalto finale per Gudmundsson. Il club viole offre 23 milioni di euro, ma il Genoa ne chiede almeno 30. Leggi tutto

10:03

Lecce, annunciato Winkelmann

Il Lecce ha annunciato l'arrivo di Till Winkelmann. Il classe 2005, esterno offensivo, arriva a titolo definitivo dal Werder Brema

9:59

Torino, interrotto il prestito di Soppy

Soppy torna all'Atalanta. Lo ha comunicato il Torino attraverso una nota ufficiale: "Il Torino Football Club comunica di aver risolto anticipatamente l’acquisizione temporanea del calciatore Brandon Soppy dall’Atalanta Bergamasca Calcio"

9:55

Clauss resta al Marsiglia

Come rivelato dall'Equipe, molto probabilmente Clauss resterà al Marsiglia. Sono risultati vani i tentantivi del club di cederlo nel corso del mercato

9:49

Slimani torna in Europa

Slimani torna in Europa. Dopo l'esperienza vissuta al Coritibia, l'attaccante algerino ha firmato con i belgi del Mechelen

9:41

Fiorentina, Belotti già pronto per giocare

Belotti ha lasciato la Roma per accasarsi alla Fiorentina. L'attaccante si metterà sin da subito a disposizione di Italiano per il match di domani con il Lecce. Leggi tutto

9:35

Verona, arriva Centonze dal Nantes

Il Verona ha trovato l'accordo con il Nantes per Centonze. I due club hanno chiuso l'operazione per un prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro

9:25

Baldanzi-Roma, tutti i retroscena dell'affare

Tutti gli sviluppi che hanno portato la Roma a chiudere per Baldanzi. Decisiva la virata di Friedkin per la chiusura. Leggi tutto

9:20

Benevento, risoluzione consensuale per Masella

Il Benevento ha comunicato la rescissione consensuale con il centrocampista Davide Masella

9:15

Juve, tutto ciò che c'è da sapere su Alcaraz

La Juve ha annunciato ieri sera l'ingaggio di Alcaraz. Leggi qui tutte le informazioni sul nuovo acquisto dei bianconeri

9:10

Cagliari, Yerry Mina è in città: attesa per la firma

Yerry Mina è arrivato a Cagliari. Il difensore lascia la Fiorentina e si trasferisce alla corte di Claudio Ranieri. Attesa l'ufficialità da parte del club sardo

9:04

Lazio rischiatutto, Champions a ostacoli

La Lazio molto probabilmente chiuderà il mercato senza acquisti. Leggi il focus sulla squadra biancoceleste

9:00

Baldanzi è a Roma. De Rossi lo aspetta

Baldanzi ha raggiunto Roma ieri sera. Previste in mattinata le visite mediche a Villa Stuart, per poi firmare il contratto che lo legherà ai colori giallorossi. Leggi tutto