Lazio, l'agente di Zaccagni: "Futuro? Lotito conosce la volontà del giocatore"

L'agente di Zaccagni parla del futuro

Giuffredi, intervenuto durante la Palermo Football Conference, ha aggiunto: "Non ci sono schermaglie o lotte contro la Lazio, insieme - si legge su Tmw - proveremo a capire qual è la scelta migliore per la Lazio". In questa stagione Zaccagni, ora impegnato con la Nazionale per le due amichevoli americane, ha segnato quattro gol in campionato e uno in Coppa Italia per un totale di cinque stagionali.