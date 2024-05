Lazio, l'Aston Villa su Guendouzi: pronta una mega offerta

Guendouzi ha chiesto la cessione (non è una notizia), la Lazio aveva fissato un ipotetico prezzo di 30 milioni e l’Aston Villa (ecco la novità) sarebbe pronto a offrirli. Il centrocampista francese, preso in prestito con riscatto (18 milioni complessivi) l’estate scorsa dall’Olympique Marsiglia, può sbloccare il mercato di Lotito e Tudor. La trattativa non è stata ancora avviata, ma ci sono i presupposti perché decolli nell’arco di un paio di settimane e viene confermata dall’entourage del francese . Lo vuole Emery, l’allenatore che lo aveva svezzato ai tempi dell’Arsenal: spinge per riportarlo in Premier . Ci sarebbe da chiedersi cosa possa spingere la Lazio a discutere il miglior acquisto della scorsa estate. Non ci si può sorprendere nonostante i tentativi di smontare il caso. Guendouzi non amava Tudor e presto certe tensioni sono riaffiorate a Formello. Per il tecnico croato, dal punto di vista tecnico, non è l’ideale per il centrocampo a due, come raccontano le sue scelte: predilige il movimento ordinato e le geometrie di Kamada e Vecino. Rapporto irrecuperabile. Con Tudor alla guida della Lazio, Guendouzi se ne andrà, a patto di portare i soldi richiesti da Lotito.

Lazio, gli interrogativi

Luis Alberto è un passo dalla cessione e per Matteo si respira aria di addio. La fine del campionato ha scoperchiato tutti i casi da mesi in evoluzione, prima e dopo Sarri. Ecco un altro paradosso. I contestatori di Mau oggi si renderanno forse conto che era meglio prima. Lo spogliatoio e un’idea ancora molto confusa del mercato ne sono fedele testimonianza. Detto questo, è giusto assecondare le richieste del tecnico croato ma era auspicabile cominciare dai rami secchi e non dal germoglio: Guendouzi, 24 anni, prometteva o prometterebbe di essere un perno su cui costruire il futuro. La Lazio, correndo dietro a Tudor, sta sconfessando l’ultimo mercato e allora Lotito deve decidere: o ha sbagliato l’estate scorsa (quando difendeva a spada tratta il proprio operato) oppure ha sbagliato in tempi recenti. Non cambia la sostanza. Ci aspetta un’estate caldissima. La Lazio, del resto, voleva cambiare ciclo: un altro discorso verificare le modalità di rifondazione.

Piace Stengs

Isaksen è un altro talento in discussione. Ci sorregge la memoria e osserviamo che il danese, 23 anni, è andato molto meglio nel confronto con la prima stagione del giovanissimo Felipe (2013/14) e di Luis Alberto (2016/17). A marzo, titolare negli ottavi con il Bayern, era stato convocato per la prima volta dalla Danimarca. Con Tudor è sparito. Piace al Feyenoord. Anche nel suo caso, a Formello negano qualsiasi trattativa, ma certe indiscrezioni girano da alcuni giorni. Erano riemersi i nomi di Santiago Gimenez, centravanti messicano, e Matts Wieffer, trattato l’estate scorsa (15 milioni) in parallelo con Guendouzi. L’olandese potrebbe essere il sostituto del francese? Al momento niente di confermato. E’ spuntata, invece, la candidatura di Calvin Stengs, 25 anni, altro talento del Feyenoord e possibile erede di Luis Alberto. Sarri lo voleva a gennaio, è stato riproposto, la Lazio per ora non lo starebbe prendendo in considerazione. L’unico acquisto di fatto già definito porta al nome di Loum Tchaouna, 20 anni, ex Rennes: 8 milioni alla Salernitana, trattativa ai dettagli.