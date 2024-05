Luis Alberto è partito per Siviglia: addio alla Lazio più vicino

ROMA - Luis Alberto è partito ieri mattina, è a Siviglia. Niente passerella in campo domenica sera, solo a fine serata. Tudor l’ha lasciato in panchina, non gli ha concesso l’ultima apparizione, neppure un minuto. Il segno della divisione. Erano arrivati subito alla rottura, neppure l’avanzamento dello spagnolo vicino alla porta aveva generato feeling tra i due. Il Mago è stato inneggiato e salutato dalla Nord, aspetta il via per raggiungere Doha e firmare. Ha l’accordo con l’Al-Duhail e si starebbe sbloccando l’operazione con la Lazio. Lotito, alla fine, dovrebbe concedere il nullaosta allo spagnolo. L’ultimatum dei qatarioti, l’offerta scritta da 11 milioni, è scaduto domenica. C’è ancora qualche giorno di tempo per chiudere. Il giorno giusto potrebbe essere mercoledì. Lotito sa che non può tirare troppo la corda, gli 11 milioni sono ancora lì sul tavolo, al massimo può essere inserito qualche bonus. La sensazione è che li accetterà pur dovendo riconoscere il 25% della rivendita al Liverpool. L’Al-Duhail non ha ancora perso la pazienza, ma tiene in caldo un giocatore alternativo da prendere in caso di rottura con la Lazio. Tra la società e Luis ballano anche alcune pendenze, succede sempre quando c’è da trattare una cessione. E’ stato così per tutti. Le schermaglie sono destinate a concludersi, ma l’ultima parola non è mai detta con Lotito e Luis protagonisti.