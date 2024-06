Lazio, assalto a Stengs: caccia al sostituto di Luis Alberto

Un colpo di mercato, un 10 da colpo d’occhio, che abbia il colpo in più. Questo serve alla Lazio, tormentata da nuovi contrasti. Solo un acquisto top varrebbe come segnale di forza per i tifosi. Lotito ha promesso «saremo competitivi», per rafforzare la posizione di Baroni c’è bisogno di acquisti di valore. Un nuovo 10 è la priorità. Luis Alberto ieri era in viaggio per Doha, oggi è prevista la chiusura dell’operazione, è indirizzata da tempo. Nelle casse della Lazio finiranno 10 milioni, ma una parte di questi dovrà essere versata nelle casse del Liverpool (ai Reds spetta il 25% della rivendita). Già per Tudor la società aveva individuato in Calvin Stengs un’opzione di livello per sostituire il Mago. Il 10 del Feyenoord è gestito dal team Raiola. Era nel mirino della Lazio a gennaio, per Sarri. Baroni lo accoglierebbe a braccia aperte. Per Stengs potrebbe esserci un incontro in settimana, il primo era servito per sondare la pista, il secondo per stabilire l’offerta da presentare agli olandesi. Ha una valutazione di 15 milioni, la Lazio potrebbe offrirne dieci più bonus. L’ostacolo è rappresentato dai club inglesi, ci sono offerte in divenire per il trequartista, 25 anni, 1,87 di altezza. E Stengs è allettato dall’idea di giocare in Premier, si guadagna di più.