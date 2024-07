Lazio scatenata sul mercato: ufficiale l'arrivo di Muñoz

ROMA - Lazio letteralmente scatenata sul mercato: dopo aver ufficializzato gli arrivi di Noslin dal Verona e Tchaouna dalla Salernitana, i biancocelesti investono anche sul futuro: la società del presidente Claudio Lotito, infatti, ha ingaggiato Cristobal Muñoz, come reso noto dal club in un comunicato apparso sul sito ufficiale: "La S.S. Lazio informa di aver raggiunto un accordo per la stipula di un contratto di lavoro con il calciatore Cristobal Muñoz Lopez, proveniente dall’F.C. Barcelona".