Lazio, ufficiale il colpo Noslin: arriva dal Verona

Noslin alla Lazio: le cifre

Noslin ritroverà nella capitale il tecnico Baroni, che lo ha lanciato nel Verona e che ha utilizzato sia da punta centrale che come attaccante esterno. La Lazio ha sborsato quindici milioni di euro per portarlo nella capitale: Lotito ha garantito al presidente del Verona Setti anche il 10% in caso di rivendita futura.