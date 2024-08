Lazio-Folorunsho, Lotito decide: è caccia all’ultimo colpo di mercato

Folorunsho aspetta e si scalda. Non è ancora vicinissimo, ma pronto a riabbracciare la Lazio. Lotito e Fabiani riflettono. Decideranno con calma, passando all’azione soltanto negli ultimi giorni di mercato. I l dubbio resiste nel ruolo in cui sono già stati ingaggiati Dele-Bashiru (caratteristiche simili) e Castrovilli, ma resta un’opportunità irripetibile e da sfruttare per allargare l’organico consegnato a Baroni, puntando ancora più in alto . Le motivazioni di Michael sono granitiche. L’ex tecnico del Verona e della Reggina lo conosce benissimo, non avrebbe difficoltà a gestirlo. Gli spazi in rosa andrebbero divisi, ma certo è cresciuto nel vivaio della Lazio e il requisito rappresenta un vantaggio indubitabile. I colloqui con il suo agente Giuffredi hanno aperto la strada. Lotito deve ancora confrontarsi e avviare i contatti con il Napoli. Molto dipenderà dalle condizioni richieste da De Laurentiis . Si conosce la valutazione: 12 milioni. La società biancoceleste opterebbe, se possibile, per il prestito biennale con obbligo di riscatto.

Laizo, il punto sulle uscite

Ieri è stata definita la cessione in prestito di Fares ai greci del Panserraikos, ma in entrata molto dipenderà dalle eventuali cessioni del gruppo di prima squadra. Hysaj (scadenza 2025) è l’indiziato principale al “taglio” dalla lista per la Serie A. Baroni deve scegliere chi escludere dall’Europa League e non vorrebbe sacrificare Pedro. Da tenere sotto controllo sviluppi eventuali per Isaksen, Cataldi (non impatta sulla lista) e Vecino, per ora pienamente dentro al progetto. L’ultima settimana, però, qualcosa potrebbe succedere. E’ ancora sul mercato Rayan Cherki, classe 2003, ala destra del Lione in scadenza 2025. La Lazio era interessata. La novità rimbalza dalla Francia: in assenza di rinnovo, è stato messo fuori rosa. Da qui alla fine di agosto vedremo se il prezzo del cartellino scenderà. I contatti con Lotito e Fabiani sono verificati e confermati, ma risalgono a una decina di giorni fa (prima che venisse acquistato Dia) e la società interverrà di nuovo sull’attacco solo se partisse Isaksen.

Un possibile regista per la Lazio

La sorpresa, invece, potrebbe nascere davanti alla difesa. Baroni, per migliorare il reparto, chiede un play. Il brasiliano Alexsander, ex Fluminense seguito lo scorso inverno dalla Lazio, si è appena accasato in Saudi League: lo ha preso l’Al Ahli. Fabiani si era mosso per Camara, mediano del Metz preso dal Monaco. Alla scorsa estate risale l’interesse per Mandela Keita, classe 2002, centrocampista dell’Anversa e del Belgio. Nelle scorse ore è stato accostato al Napoli. Manna avrebbe fatto un sondaggio. Keita è un pezzo pregiato, costa circa 15 milioni, da verificare se possa essere ancora un obiettivo. Curioso che dallo stesso club un paio di settimane fa fosse emersa anche la candidatura di Pierre Dwomoh, classe 2004, under 21 del Belgio, altro centrocampista strutturato da utilizzare davanti alla difesa. Cristian Medina (Boca Juniors) e Matias Galarza (Genk) sono i due centrocampisti argentini, entrambi classe 2002, accostati alla Lazio. Per ora soltanto rumours e ipotetiche tracce.