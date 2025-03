Lazio, tutto su Durosinmi: la richiesta è di 10 milioni

Castellanos, poi Noslin. La caccia al centravanti è iniziata due anni fa e continua perché i gol non bastano. Taty era stato preso per raccogliere l’eredità di Ciro, partito un anno dopo. Noslin quest’anno per aggiungersi. Un acquisto dal presente deludente, col rischio di un futuro evanescente. Il diesse Fabiani continua a credere in lui e in Tchaouna, spera diventino investimenti a scoppio ritardato. Ma nel frattempo si guarda intorno e tratta obiettivi. A Plzen, prima dell’andata col Viktoria, c’era stato un incontro per Durosinmi, centravanti nigeriano, 22 anni. E’ stato valutato nel doppio confronto con i cechi: un gol e un assist. I contatti con il manager vanno avanti per spianare la strada in vista di giugno, quando potrebbe partire l’assalto finale. Il Viktoria chiede 9-10 milioni, più o meno la stessa cifra che l’Eintracht Francoforte aveva proprosto un anno fa per portarlo in Germania. L’attaccante non superò le visite mediche, aveva problemi ai legamenti di un ginocchio, poi s’è operato. E’ rimasto fuori un anno, ha svolto la riabilitazione in un centro specializzato belga. Questo è un punto da approfondire attraverso test approfonditi, sempre che la Lazio decida di affondare. Durosinmi è seguito dalla Lazio con molta attenzione, dal rientro del 3 febbraio ha giocato 12 partite, 7 di campionato, 4 di Europa League tra play-off e ottavi di finali, una in Coppa nazionale (5 reti). Più gol, per il presente e il futuro. In estate sono stati trattati alcuni baby bomber, altri si tengono d’occhio. Uno è Mihailo Cvetkovic, centravanti classe 2007 in forza al Cukaricki. Attaccante di 18 anni serbo, 24 presenze e 7 gol nella Super Liga Srbije. Era stato vicino al Malmö, club svedese, acquisto saltato prima delle firme per problemi di ingaggio. Varie fonti serbe associano il nome di Cvetkovic alla Lazio, anche al Bologna.