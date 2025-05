Lazio, la spinosa situazione di Gila e Romagnoli in vista del calciomercato

Gila tentato dalla Premier League

Bisogna convincere Gila a restare, meditava la partenza per fare il salto in Premier. Romagnoli è sempre alle prese col dilemma “rinnovo”. Due storie diverse. Gila. Il Chelsea era dato in corsa fino a pochi giorni fa, sul piatto 35 milioni. Ma Lotito ne chiedeva di più, almeno 50, perché deve riconoscere il 50% della rivendita al Real Madrid. Le voci dalla Premier rimbalzavano da giorni: prima quelle sul Wolverhampton, poi quelle sulBrighton, infine i Blues. Gila è affascinato dalla Premier, ma punta a giocare in un club che lotta per grandi obiettivi o che è pronto a rilanciarsi per raggiungerli. E’ tra i nomi che la società ritiene blindati per affidarli a Sarri, i conti bisogna farli con il giocatore. Aveva l’ambizione di fare il salto subito, non a caso il suo contratto non è mai stato rinnovato né mai s’è parlato di trattative. Guadagna 1 milione a stagione, è tra gli ingaggi più bassi. Togliendolo dal mercato la Lazio proverebbe ad avviare i contatti per l’eventuale adeguamento. Gila con Sarri era finito ai margini, gli preferiva Casale. Lo lanciò per disperazione a Salerno, aveva finito i difensori. Iniziò ad apprezzarlo per la ferocia. Da lì la sua crescita. Gila non ha mai smesso di ringraziarlo nonostante la sofferenza iniziale, lo ha impostato tatticamente.