Lazio, tentazione Premier League per Gila: la strategia di Lotito

Il crack della Lazio è Mario Gila. Inarrestabile la crescita, in aumento la quotazione. E’ stato così negli ultimi due anni e il prossimo mercato sarà anche il suo. Senza Champions ed Europa League c’è il rischio che partano uno-due pezzi pregiati, lo spagnolo è tra gli indiziati. Si muoveranno dalla Premier, è da un mese che il Brighton s’è messo sulle sue tracce. Club d’oro in quanto a potenzialità economiche e profitti, in crescita continua in Inghilterra. Sul piatto progettano di mettere 30-35 milioni per convincere Lotito a vendere Gila . I conti, la Lazio, deve farli con il Real Madrid, detiene il 50% del cartellino, si è riservato metà incasso della futura vendita del difensore. Lotito, in caso di offerta ufficiale, proverà a tenere il prezzo più alto possibile. Se fossero due le proposte sarebbe meglio, questo gli consentirebbe di giocare al rialzo. In caso di incasso da 30-35 milioni ne entrerebbero 15-17 nelle casse della società, un ricavo esiguo rispetto al totale. Ecco perché l’obiettivo minimo è arrivare a ricavare 40 milioni dalla cessione per averne la metà. Non c’è solo il Brighton in corsa, dalla Spagna hanno rilanciato l’interesse del Bournemouth, ha appena ceduto Huijsen per 60 milioni e ha soldi da reinvestire . Gila e Huijsen, altro incrocio, era stati convocati dalla Spagna del cittì Luis de la Fuente a marzo.

Gila e la voglia di un grande club: lo scenario

Gila vaglierà ogni offerta, ha grandi ambizioni. Di rinnovo con la Lazio non s’è mai parlato perché la società sa quanto il giocatore abbia voglia di fare il salto. Sogna il ritorno al Real Madrid, non ci sono mai stati contatti concreti. Così come per Inter e Milan. Il manager del difensore, Alejandro Camano, è lo stesso di Lautaro. Anche l’arrivo di Tare in rossonero, scopritore di Gila, ha scatenato deduzioni affrettate. Mario sogna di giocare in un top club di Liga o Premier, tra quelli che lottano per vincere lo scudetto o comunque stabilmente in Champions. Il Brighton è arrivato ottavo, il Bournemouth tredicesimo, sono di livello inferiore. Starà alla società e al manager deciderne il futuro cercando un accordo d’uscita. E’ in scadenza nel 2027, di rinnovo si potrebbe parlare solo a fine mercato, se non saranno arrivate offerte o se Lotito non le avrà ritenute idonee. Gila guadagna 1 milione netto, è l’ingaggio più basso tra big e meno big. La convocazione della Spagna, arrivata all’improvviso per sostituire Cubarsí, ha contribuito ad accrescere le sue prospettive future e la sua quotazione, attende un’altra chiamata.

I numero di Gila con la Lazio

Mario è diventato Super Mario, a 24 anni è tra i migliori difensori della Serie A. Esplosività, spirito indomabile, istinto da predatore, innesco del gioco, tutte caratteristiche che si mescolano nel suo profilo, sintetizzate da questi numeri. La Lazio ha registrato il 55% di successi (17 su 31) con Gila in campo in campionato, percentuale che scende al 17% nei match in cui non c’è stato. E’ il giocatore della Lazio che ha recuperato più palloni in difesa: 93, 20 in più del compagno che s’avvicina al suo primo posto. Da record per passaggi riusciti nella metà campo biancoceleste (1107). Da record per duelli aerei in Serie A (126). Solo Romagnoli (110) ha effettuato più respinte difensive rispetto a Gila (107) tra i biancocelesti. Solo Rovella (48) ha vinto più tackle di Mario (36). E solo Guendouzi (3184’) ha giocato più minuti di lui (2652’) in campionato. Mario Gila, il classico assegno in bianco. Chi la metterà la firmetta?