Lazio, la mezzala è un rebus: Loftus-Cheek piace a Sarri ma costa tanto

La ricerca di un 10, serve fantasia . Sarri cerca un centrocampista di qualità e corsa, la Lazio cerca di accontentare Sarri . Non è semplice rispettare i reciproci desideri. È rebus mezz'ala, concorrenza allargata e profili che fino a questo momento sono stati sondati senza ancora spingere sull'acceleratore. Da Milano è stato smentito l'interesse per Loftus-Cheek , pallino di Sarri fin dai tempi del Chelsea. L'inglese era esploso con il Comandante , insieme hanno vinto un'Europa League nel 2019, per questo il suo nome era diventato caldo già nel 2023 per la sostituzione di Milinkovic, acquistato dall'Al-Hilal a un anno dalla scadenza del contratto.

Sarri vuole Loftus-Cheek ma ci sono alcuni dubbi

Loftus-Cheek piace, non è un segreto. Le perplessità sono legate ai costi alti e a qualche dubbio legato alle sue condizioni atletiche. Ha chiuso l'ultimo campionato totalizzando 19 presenze, soltanto 10 da titolare. È finito quattro volte ai box, l'assenza più lunga per colpa di un problema muscolare, l'ha bloccato per oltre due mesi tra gennaio e marzo. Sarri apprezza il suo dinamismo, per caratteristiche non è comunque la pedina dalle idee illuminanti, da associare alla resistenza e al contrasto di Guendouzi e Rovella, entrambi mediani nel 4-2-3-1 di Baroni. Va aggiunto un intermedio di classe, dovrà essere il rinforzo in grado di portare un upgrade al centrocampo.

Lazio, la situazione di Fabbian e Fazzini

Vecino ha trovato l'accordo per il rinnovo del contratto. È arrivato a scadenza, firmerà il prolungamento. Dele-Bashiru ha fisico, è un giocatore prorompente, deve passare per la scuola di Sarri, il tecnico comincerà a testarlo durante il ritiro a Formello. Non è un'incognita la nuova posizione in campo, ma il suo posto in squadra a livello di considerazione. Il tassello mancante, a prescindere, dovrà arrivare dal mercato. Le tracce hanno portato di nuovo a Fabbian del Bologna, che però ha in piedi un discorso con la Fiorentina per uno scambio con Sottil. Era già stato accostato a gennaio (con Tchaouna partente nella direzione opposta), stesso discorso per Fazzini, altro pupillo di Sarri da almeno un paio di anni.

Lazio-Fiorentina, presto una decisione su Cataldi

Sul ragazzo dell'Empoli c'è anche il Torino, Baroni spera di abbracciarlo in granata dopo averlo bramato alla Lazio nell'ultima sessione invernale. Ci sono altri calciatori nella lista degli obiettivi, la Lazio tiene aperti più tavoli, l'attesa è dettata pure dalla necessità di sfoltire la rosa prima di affondare per qualsiasi altro affare in entrata. Colpani non è stato riscattato dalla Fiorentina ed è tornato al Monza: la retrocessione in Serie B, a maggior ragione, spingerà i brianzoli ad ascoltare le richieste che verranno recapitate. Presto arriverà una decisione per Cataldi, ancora in ballo tra Fiorentina e Lazio: sembrava scontato il riscatto, dodici mesi fa era stato fissato a 4 milioni, l'addio di Palladino ha rimesso tutto in discussione, compresa la permanenza a Roma visto il ritorno di Sarri. L'opzione dei viola scadrà mercoledì 18 agosto, oltre quella data Danilo potrà sentirsi decisamente più laziale.