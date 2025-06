Lazio, vertice di mercato a casa Sarri: rebus mezzala sinistra e Castellanos

Al tecnico serve una mezzala, davanti rebus Castellanos

Le prime sensazioni non sono trapelate tranne alcuni mormorii, il patto è condividerle internamente. Non è un mistero che accoglierebbe una mezzala di qualità e corsa, la bramava già durante la prima avventura laziale. Nel ruolo adesso c’è Dele-Bashiru ed è in bilico Vecino, in attesa di una chiamata per il rinnovo che non arriva. Sarri testerà il nigeriano in ritiro. È un rebus il centravanti. Mau, potendo, ne aggiungerebbe uno più prolifico di Castellanos nel caso in cui arrivassero offerte irrinunciabili. Negli ultimi anni il mercato della Lazio è stato condizionato dall’indice di liquidità, si è potuto comprare vendendo. A gennaio, invece, sottoscrivendo prestiti gratuiti e riconoscendo dei bonus. Lo scenario estivo potrebbe essere verosimigliante. Lo dirà il tempo. Prima Sarri valuterà la rosa a luglio. Poi si vedrà.