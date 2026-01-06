Corriere dello Sport.it
martedì 6 gennaio 2026
Lazio, Fabbian in pole e salgono le quotazioni di Maldini

La società pensa al centrocampista del Bologna e all’attaccante dell’Atalanta ma non solo: tutti i nomi
Daniele Rindone
ROMA - Il vero rischio di questo mercato è che si compia dentro lo stesso copione di altri mercati. La speranza è che non finisca con Sarri che dice «avevo chiesto A, sono arrivati X e Y». Il pericolo c’è, anche per le difficoltà che nascono dalle trattative per i big. Lotito e Fabiani proveranno finché possibile a prendere Raspadori, anche sacrificando Guendouzi. Ma neppure la Roma sa se ci riuscirà, c’è il rischio che l’attaccante resti all’Atletico. Per Sarri è la prima e unica scelta. Ha detto no a Pinamonti, Piccoli e Lucca, proposti della società. O Raspadori o un baby attaccante da aggiungere a Noslin e Dia, almeno fino a giugno. Questa era la linea del tecnico. Rinuncerebbe al colpo in avanti pur di centrare un colpo a centrocampo. Ma ne potrebbero servire due se Guendouzi, come sembra, partirà. L’acquisto del dopo-Taty è stato assicurato dal diesse Fabiani prima di Lazio-Napoli: «Arriverà un sostituto». Sarri ha replicato chiedendo «giocatori importanti». La scelta è ingarbugliata.

Lazio, le mezzali

Due centrocampisti, non più uno. Il doppio acquisto va messo nel conto. Sarri chiedeva una mezzala di corsa e gol, se andrà via Guendo gli servirà un mediano difensivo. Per la prima necessità continua a puntare Loftus-Cheek. Mau avrebbe incassato la disponibilità dell’inglese, al Milan non è arrivato nessun segnale. Un tentativo, disperato o meno, la Lazio potrebbe farlo per provare ad accontentare Sarri, un po’ come fatto per Raspadori. Altri sondaggi, in passato, sono stati fatti per Zielinski o Berardi, alcuni dei nomi chiesti da Sarri durante i primi anni di avventura laziale, nessuno di loro è mai arrivato. Loftus prima scelta di Mau, la seconda è Samardzic dell’Atalanta, la terza Fabbian. Per Samardzic i dubbi della Lazio non sono tecnici e andrebbe valutato il prezzo chiesto dall’Atalanta. L’ha pagato 20. Fabbian piace anche a Mau, ma per le caratteristiche fisiche e tecniche che cerca non lo considera in pole. Comunque lo accetterebbe. Il Bologna lo valuta 12-15 milioni. A Bergamo c’è anche Brescianini, altra opzione del club.

Lazio, gli altri nomi

Sarri ha spiegato di ritenere urgente l’arrivo del centravanti e della mezzala, in quest’ordine. Vuole anche un terzino, deve partire Tavares. Al suo posto in pole c’è Pedraza del Villarreal, bloccato per luglio, servirebbe un indennizzo per liberarlo prima. A Sarri piace molto Martin del Genoa, anche lui in scadenza a giugno. Bisognerebbe convincere il Genoa a cederlo subito. L’ultima richiesta di Mau è il vice Zaccagni, non è la priorità immediata, lo ha sottolineato domenica: «Quantomeno non è la mia», ha detto. Continua a ritenere Insigne ideale e idoneo, nonostante i 34 anni. La Lazio lavora su Maldini dell’Atalanta, potrebbe partire in prestito. E qui si rischia di tornare alla storia di «A, X e Y». I laziali sono estenuati dai déjà vu.

