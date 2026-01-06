Lazio, Fabbian in pole e salgono le quotazioni di Maldini

ROMA - Il vero rischio di questo mercato è che si compia dentro lo stesso copione di altri mercati. La speranza è che non finisca con Sarri che dice «avevo chiesto A, sono arrivati X e Y». Il pericolo c’è, anche per le difficoltà che nascono dalle trattative per i big. Lotito e Fabiani proveranno finché possibile a prendere Raspadori, anche sacrificando Guendouzi. Ma neppure la Roma sa se ci riuscirà, c’è il rischio che l’attaccante resti all’Atletico. Per Sarri è la prima e unica scelta. Ha detto no a Pinamonti, Piccoli e Lucca, proposti della società. O Raspadori o un baby attaccante da aggiungere a Noslin e Dia, almeno fino a giugno. Questa era la linea del tecnico. Rinuncerebbe al colpo in avanti pur di centrare un colpo a centrocampo. Ma ne potrebbero servire due se Guendouzi, come sembra, partirà. L’acquisto del dopo-Taty è stato assicurato dal diesse Fabiani prima di Lazio-Napoli: «Arriverà un sostituto». Sarri ha replicato chiedendo «giocatori importanti». La scelta è ingarbugliata.