La Lazio cerca una mezzala, Lotito guarda la Spagna: tutti i nomi

ROMA - Stallo assoluto. Toth sfumato , più vicino alla Premier, lo vuole il Bournemouth. Timber è più interessato a partire a zero a luglio e non è detto con destinazione Lazio. Su Fabbian c’è la Fiorentina e il Bologna vuole 15 milioni. In più tra Sarri e la società non c’è concordanza sui nomi. Si contano solo bocciature del tecnico. Lotito e Fabiani hanno forzato su Ratkov , la reazione di Mau è stata astiosa. Imporre altri acquisti significherebbe esasperare la situazione. Lo stallo è nei fatti, ma nelle ultime tre settimane di mercato va lasciata spalancata ogni ipotesi. Il diesse Fabiani è in fase di rivalutazione di mosse e profili per la mezzala, da qui al 2 febbraio possono spuntare occasioni. L’arrivo di Taylor tappa il buco lasciato da Guendouzi , per quanto lo sostituisca solo numericamente, non come caratteristiche. Dele-Bashiru prossimamente tornerà dalla Coppa d’Africa e per la società sarà uno in più. La sensazione è che il club proverà il secondo acquisto nel rush finale altrimenti sarà rinviato a giugno. Riecheggiano le parole di Sarri a Verona: «Mi piacerebbe un giocatore che ha quantità, qualità e che fa un po’ di gol». Un Guendouzi più completo.

Rodrigo Mendoza

Tra tutti i profili valutati dall’inizio del mercato a oggi è rimasto solo Rodrigo Mendoza dell’Elche, 20 anni, mezzala spagnola. E’ gestito dalla stessa scuderia di Pedraza, il terzino del Villarreal bloccato per giugno. Mendoza è alto 1,82, è in scadenza nel 2028, ha giocato in tutte le under, è nel giro dell’under 21. Tredici presenze e un gol nella Liga. Tre presenze, un gol e un assist in Coppa del Re. E’ un trequartista e non è un recuperatore di palloni, siamo sempre lì. Ha una valutazione di 20 milioni, molto alta. Piace a tanti top club. Spinge per partire, nelle ultime sette partite ha giocato sempre meno e sempre da subentrato. Lotito vorrebbe fare ancora cassa per acquistare il secondo centrocampista, in uscita c’è Belahyane, valutato 10 milioni. Ha mercato in prestito. Resta in ballo Fabbian, corteggiatissimo dalla Fiorentina. Servono 15 milioni. Di lui ha parlato Italiano: "Ha grande passo, sostanza, intensità e sa riempire l’area di rigore". Sarri aveva pensato a Ilic del Torino, s’era ipotizzato lo scambio con Belahyane. Mau lo valutava anche nel doppio ruolo regista-mezzala. Neanche lui ha caratteristiche stile Guendouzi.

Sogno Rayan

Lotito e Fabiani lavorano sul centrocampo e non perdono di vista Rayan. Un sogno impossibile stando alle richieste del Vasco da Gama e alle attenzioni dei top club europei. E’ un crack, ha una valutazione da fantacalcio: 50 milioni. Lotito ci ha provato offrendo la metà più il 50% della rivendita. I brasiliani hanno detto no. E’ stato segnalato da Amarildo, ex attaccante biancoceleste. Rayan potrebbe giocare in tutti i ruoli offensivi del 4-3-3. Sogna il grande salto in Europa a 20 anni. Sembra una missione impossibile. Ma la Lazio un tentativo l’ha fatto e non esclude di riprovarci. Lotito ha incassato poco meno di 60 milioni dalle cessioni di Castellanos e Guendouzi, rimpiazzati da Ratkov e Taylor. Aspetta offerte per Cancellieri, Isaksen e Belahyane. Tavares ne ha due, una dal Besiktas e una dall’Al-Itthiad, non soddisfano le richieste del presidente. La pista Al-Sadd di Romagnoli non ha portato ancora ad una offerta.