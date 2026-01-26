Lazio, arriva Maldini: quando atterra a Roma e tutte le cifre dell'affare
ROMA - Daniel Maldini sarà un nuovo giocatore della Lazio. Il club biancoceleste e l'Atalanta hanno infatti raggiunto l'accordo per il trasferimento del classe 2001 alla corte di Maurizio Sarri. La Dea ha autorizzato Daniel a raggiungere la Capitale: dopo lasciato il centro sportivo di Zingonia, il ragazzo ha raggiunto l'aeroporto di Milano Linate e, prima della partenza, ha salutato con un lungo abbraccio mamma Adriana e papà Paolo.
Il giocatore, ora all'aeroporto di Milano Linate, salirà sul volo ITA AZ2097 in partenza per le 18:00: l'arrivo a Roma Fiumicino è previsto intorno alle 19:10 mentre nella giornata di domani, martedì 26 gennaio, Maldini sosterrà le visite mediche di rito. Ecco invece le cifre dell'operazione: prestito oneroso a 1 milione più 500mila euro di bonus con diritto di riscatto fissato a 14 milioni che può diventare obbligo in caso di qualificazione alle coppe europee.