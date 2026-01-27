Lazio, ecco Edoardo Motta: l'annuncio ufficiale

Ora è ufficiale: Edoardo Motta è un nuovo calciatore della Lazio. Cresciuto nel settore giovanile della Juve, il portiere classe 2005 lascia la Reggiana e si trasferisce a titolo definitivo alla corte di Maurizio Sarri, dove vestirà i panni di vice Provedel. Complice la partenza di Mandas direzione Bournemouth, il club di Claudio Lotito ha scelto di puntare su uno dei talenti già nel giro dell'Italia Under 21 di Baldini.