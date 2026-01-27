Corriere dello Sport.it
Lazio, ecco Edoardo Motta: l'annuncio ufficiale

Il portiere classe 2005, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juve, arriva dalla Reggiana a titolo definitivo
2 min
TagsEdoardo MottaLazioCalciomercato

Ora è ufficiale: Edoardo Motta è un nuovo calciatore della Lazio. Cresciuto nel settore giovanile della Juve, il portiere classe 2005 lascia la Reggiana e si trasferisce a titolo definitivo alla corte di Maurizio Sarri, dove vestirà i panni di vice Provedel. Complice la partenza di Mandas direzione Bournemouth, il club di Claudio Lotito ha scelto di puntare su uno dei talenti già nel giro dell'Italia Under 21 di Baldini.

Lazio, ecco Edoardo Motta: l'annuncio ufficiale

Qui di seguito il comunicato ufficiale della Lazio, che ha accolto così il portiere Edoardo Motta: "La S.S. Lazio comunica di aver acquisito definitivamente i diritti del contratto sportivo del calciatore Edoardo Motta, proveniente dall’Associazione Calcio Reggiana 1919. Il portiere ventunenne ha firmato un contratto a lungo termine con la S.S. Lazio dopo aver concordato i termini personali e superato con successo le visite mediche".

 

 

