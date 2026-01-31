Lazio, colpo di scena: salta il trasferimento di Romagnoli all'Al-Sadd

La storia tra Alessio Romagnoli e la Lazio continuerà ancora. Il passaggio all'Al Saad non si è concretizzato. I due club hanno trattato fino alla chiusura del mercato in Qatar, ma non sono riusciti a concludere la trattativa, divisi da una differenza economica. Si chiude con un colpo di scena una vera e propria telenovela. Alla vigilia della trasferta di Lecce, il difensore aveva trovato l'accordo con l'Al Saad, pronto ad offrirgli un contratto super ; al termine della sfida aveva salutato i tifosi presenti, soffermandosi sotto la Curva occupata dai sostenitori biancocelesti.

Romagnoli, i numeri con la Lazio

Ma il giorno successivo, il club ne aveva annunciato la conferma attraverso un comunicato ufficiale. La trattativa tra Romagnoli e il club guidato da Roberto Mancini è proseguita. Il difensore, nel corso dell'ultima settimana ha saltato diversi allenamenti e non è stato convocato da Sarri per il match con il Genoa (al quale ha assistito dalla tribuna). Nell'ultimo giorno utile per il trasferimento le due società hanno continuato a trattare, fino alla chiusura del mercato in Qatar. Le distanze non sono state limate: Alessio Romagnoli resterà nella capitale.