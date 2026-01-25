Colpo di scena Lazio: tolto Romagnoli dal mercato!

ROMA - Colpo di scena nel calciomercato della Lazio con il club che attraverso una nota ufficiale ha 'blindato' Romagnoli, difensore ritenuto incedibile dal tecnico Sarri ma che pareva a un passo dall'addio ai colori biancocelesti e da un trasferimento in Qatar.

Lazio, colpo di scena: la nota su Romagnoli

"La S.S. Lazio ribadisce che Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e comunica che il difensore rimarrà un giocatore biancoceleste - si legge nel comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla società del presidente Claudio Lotito -. Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all’interno del gruppo squadra".

Il saluto ai tifosi dopo il pari di Lecce

Una notizia inattesa dopo le scene viste al termine del match pareggiato dalla Lazio sul campo del Lecce, con Romagnoli che aveva salutato commosso i tifosi e lanciato loro la sua maglia prima di quello che sembrava ormai un addio annunciato. Dopo aver atteso a lungo una proposta di rinnovo da parte dei biancocelesti, il 31enne difensore (contratto in scadenza a giugno 2027) era pronto ad accettare l'offerta dei qatarioti dell'Al-Sadd, allenati da Roberto Mancini e pronti a garantirgli un triennale da 18 milioni di euro. Di circa 8,5 milioni era invece l'offerta per la Lazio che però ha deciso: Romagnoli non si muove da Roma.