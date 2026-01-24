Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 24 gennaio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il bellissimo gesto di Romagnoli sotto il settore dei tifosi della Lazio a Lecce: prima li saluta, poi...

Il difensore romano si congeda dai biancocelesti prima di volare all'Al Sadd di Roberto Mancini
2 min
TagsLazioLecceromagnoli
Lazio

Lazio

Tutte le notizie sulla squadra

Alessio Romagnoli al passo d'addio. Il difensore romano è al termine della sua esperienza con la maglia della sua squadra del cuore e dopo il match con il Lecce ha voluto salutare e ringraziare i tifosi della Lazio, come sempre numerosi in trasferta. Prossima destinazione l'Al Sadd di Roberto Mancini.

 

 

Un addio turbolento, tra promesse non mantenute e il 'no' di Sarri

Arrivato a Roma nel 2022, Romagnoli aveva fortissimamente voluto il trasferimento in biancoceleste dopo l'esperienza da capitano del Milan, e pur di tornare nella Capitale e giocare con l'aquila sul petto aveva rinunciato a un munifico contratto, con la promessa però di un adeguamento in caso di qualificazione in Champions League, arrivata l'anno successivo, sempre con Sarri in panchina.

Una luna di miele finita lì, con la Lazio che non adeguerà e non prolungherà il contratto di Romagnoli, salvo proporglielo in extremis un paio di giorni fa, quando però il dado era già stato tratto. A rimetterci è Sarri, che anche prima del match del Via del Mare aveva battuto sull'indispensabilità del difensore.

BIANCOCELESTE TUTTO L'ANNO! Abbonati per 3 mesi a 19,90€ e ricevi GRATIS A CASA TUA il Calendario Ufficiale 2026 dalla S.S.Lazio © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Lazio

Da non perdere

Sarri, la secca replica al mercato di Lotito: "Per me Romagnoli è..."Lecce-Lazio: pari al Via del Mare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS