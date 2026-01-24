Il bellissimo gesto di Romagnoli sotto il settore dei tifosi della Lazio a Lecce: prima li saluta, poi...

Alessio Romagnoli al passo d'addio. Il difensore romano è al termine della sua esperienza con la maglia della sua squadra del cuore e dopo il match con il Lecce ha voluto salutare e ringraziare i tifosi della Lazio , come sempre numerosi in trasferta. Prossima destinazione l'Al Sadd di Roberto Mancini.

Un addio turbolento, tra promesse non mantenute e il 'no' di Sarri

Arrivato a Roma nel 2022, Romagnoli aveva fortissimamente voluto il trasferimento in biancoceleste dopo l'esperienza da capitano del Milan, e pur di tornare nella Capitale e giocare con l'aquila sul petto aveva rinunciato a un munifico contratto, con la promessa però di un adeguamento in caso di qualificazione in Champions League, arrivata l'anno successivo, sempre con Sarri in panchina.

Una luna di miele finita lì, con la Lazio che non adeguerà e non prolungherà il contratto di Romagnoli, salvo proporglielo in extremis un paio di giorni fa, quando però il dado era già stato tratto. A rimetterci è Sarri, che anche prima del match del Via del Mare aveva battuto sull'indispensabilità del difensore.