sabato 24 gennaio 2026
Lecce
Lecce
Lazio
Lazio
20:45
Serie A - 24.01.2026
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare

Lecce
20:45
Lazio

Lecce-Lazio diretta Serie A: segui la sfida LIVE

Di Francesco sfida Sarri al Via del Mare nella sfida valida per la ventiduesima giornata di campionato: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Il Lecce di Eusebio Di Francesco ospita la Lazio di Maurizio Sarri al Via del Mare nella ventiduesima giornata del campionato di Serie A: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

 

20:15

Sarri: "Romagnoli irrinunciabile. Su Dia..."

Sarri a Sky Sport prima della partita: "Settimana difficile dopo una partita persa in maniera netta, ma fa parte del percorso del campionato, ogni tanto ci sono queste partite. Ma non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire ma in maniera lucida. Romangoli ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile, è a disposizione e va dentro. Dia ha fatto tre allenamenti frizzanti e mi sembrava giusto dargli una chance. Il Como è una squadra che ti toglie entusiasmo, rischi di essere sempre a correre dietro di loro. Mi aspetto una reazione tosta ma da squadra lucida, non voglio vedere una squadra nervosa".

20:10

Romangoli, l'ultima da titolare a Lecce

Alessio Romagnoli avrebbe dovuto lasciare la Lazio già prima della partita contro il Lecce, ma il difensore ha voluto fare un ultimo gesto d'amore verso i biancocelesti e ha dato l'ok a Sarri per rimanere fino alla partita del Via del Mare: l'allenatore lo schiera titolare.

19:55

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:52

Lecce, la formazione ufficiale

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

19:44

Lazio, la probabile formazione di Sarri

I possibili undici titolari scelti dal tecnico toscano per la trasferta in Puglia, GUARDA QUI!

19:29

Dove vedere Lecce-Lazio

Per scoprire dove vedere Lecce-Lazio in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!

19:15

Lecce-Lazio, l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Lecce e Lazi o è in programma alle ore 20:45.

Lecce - Stadio Via del Mare

 

