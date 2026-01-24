Lecce-Lazio diretta Serie A: segui la sfida LIVE

20:15

Sarri: "Romagnoli irrinunciabile. Su Dia..."

Sarri a Sky Sport prima della partita: "Settimana difficile dopo una partita persa in maniera netta, ma fa parte del percorso del campionato, ogni tanto ci sono queste partite. Ma non è il caso di farne un dramma, bisogna reagire ma in maniera lucida. Romangoli ci guida la linea difensiva, per me è irrinunciabile, è a disposizione e va dentro. Dia ha fatto tre allenamenti frizzanti e mi sembrava giusto dargli una chance. Il Como è una squadra che ti toglie entusiasmo, rischi di essere sempre a correre dietro di loro. Mi aspetto una reazione tosta ma da squadra lucida, non voglio vedere una squadra nervosa".

20:10

Romangoli, l'ultima da titolare a Lecce

Alessio Romagnoli avrebbe dovuto lasciare la Lazio già prima della partita contro il Lecce, ma il difensore ha voluto fare un ultimo gesto d'amore verso i biancocelesti e ha dato l'ok a Sarri per rimanere fino alla partita del Via del Mare: l'allenatore lo schiera titolare.

19:55

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Taylor, Basic, Vecino; Cancellieri, Dia, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

19:52

Lecce, la formazione ufficiale

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. Allenatore: Di Francesco.

19:44

Lazio, la probabile formazione di Sarri

19:29

Dove vedere Lecce-Lazio

19:15

Lecce-Lazio, l'orario

Il calcio d'inizio del match tra Lecce e Lazi o è in programma alle ore 20:45.